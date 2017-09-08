Тельо отказался от перехода в «Спартак» ради беременной жены

Нападающий «Барселоны» Кристиан Тельо, который мог оказаться в «Спартаке», но в последний момент сорвал трансфер и перешёл в «Бетис», был вынужден пойти на такой шаг. Как стало известно «Чемпионату», сделал это 26-летний футболист ради беременной жены.
В конце июня «Спартак» договорился с «Барселоной» о трансфере Тельо, а затем согласовал условия личного контракта с футболистом и агентом игрока — Хосепом Мария Оробитгом.
Когда испанец должен был лететь на медосмотр, семья жены надавила на девушку, которая сейчас беременна первенцем, чтобы муж остался в Испании. В итоге Тельо отказался от трансфера ради жены и перешёл в «Бетис», сильно потеряв в деньгах.
Контракт Кристиана Тельо с «Бетисом» рассчитан до июня 2022 года.
«Бетис» объявил о переходе форварда «Барселоны» Тельо