Мбаппе дебютирует за «ПСЖ» в матче с «Метцем»

Стал известен стартовый состав «ПСЖ» на гостевой матч 5-го тура французской Лиги 1 с «Метцем». С первых минут на поле появится нападающий Килиан Мбаппе — сегодня он дебютирует в составе парижской команды.
«ПСЖ»: Ареола, Менье, Берчиче, Маркиньос, Кимпембе, Рабио, Дракслер, Мотта, Кавани, Мбаппе, Неймар.
Напомним, «ПСЖ» в последний день летнего трансферного окна арендовал 18-летнего французского форварда у «Монако» до 30 июня 2018 года. Соглашение предусматривает опцию выкупа, при активации которой Мбаппе станет игроком парижского клуба до 30 июня 2022 года.
Эмери: Мбаппе готов дебютировать за «ПСЖ» в ближайшем матче с «Метцем»