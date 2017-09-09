Мбаппе: всегда хотел играть рядом с лучшими футболистами

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился впечатлениями от дебюта за парижскую команду. 18-летний футболист отличился голом и результативной передачей в матче 5-го тура Лиги 1 с «Метцем» (5:1).
«Я забил хороший гол. Изначально хотел отдать передачу Неймару, но защитник прервал пас. Я отреагировал на рикошет быстрее своего оппонента и отправил мяч в сетку.
Я всегда хотел играть рядом с лучшими футболистами, и сегодня у меня была такая возможность. Стараюсь учиться у них движениям и профессионализму. Сегодня я получил много удовольствия и продолжу адаптироваться", — цитирует Мбаппе L'Equipe.
Мбаппе забил первый гол в составе «ПСЖ» в дебютном матче за команду