Инфантино — о «Лужниках»: Россия и Москва могут гордиться таким стадионом

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино выступил с речью на церемонии старта тура кубка чемпионата мира 2018 года в «Лужниках».
«Дорогие друзья, Владимир Путин. Это удовольствие быть сегодня здесь в «Лужниках» и запустить тур трофея. Моё сообщение очень простое. Говорю народам всего мира: приезжайте сюда. Здорово быть тут, на стадионе, у которого такое прошлое и великое будущее. Имя стадиона вписано в историю футбола и всего спорта. Меньше чем через год здесь будет вручён кубок новому чемпиону мира. Кубок чемпионата мира – самый известный спортивный трофей в мире. Именно поэтому он уникален. Но, естественно, лишь тот, кто победит, сможет поднять этот трофей над головой. Так что мы начинаем тур, чтобы показать его России и всему миру. Россия и Москва могут гордиться таким стадионом. Вместе мы сделаем великолепное событие здесь следующим летом», — передаёт слова Инфантино корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.