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Инфантино — о «Лужниках»: Россия и Москва могут гордиться таким стадионом

9 сентября 2017, суббота. 14:52 Футбол

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино выступил с речью на церемонии старта тура кубка чемпионата мира 2018 года в «Лужниках».

«Дорогие друзья, Владимир Путин. Это удовольствие быть сегодня здесь в «Лужниках» и запустить тур трофея. Моё сообщение очень простое. Говорю народам всего мира: приезжайте сюда. Здорово быть тут, на стадионе, у которого такое прошлое и великое будущее. Имя стадиона вписано в историю футбола и всего спорта. Меньше чем через год здесь будет вручён кубок новому чемпиону мира. Кубок чемпионата мира – самый известный спортивный трофей в мире. Именно поэтому он уникален. Но, естественно, лишь тот, кто победит, сможет поднять этот трофей над головой. Так что мы начинаем тур, чтобы показать его России и всему миру. Россия и Москва могут гордиться таким стадионом. Вместе мы сделаем великолепное событие здесь следующим летом», — передаёт слова Инфантино корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Путин проведёт встречу с президентом ФИФА Инфантино в «Лужниках»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Джанни Инфантино Лужники ФИФА ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
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