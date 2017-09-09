«Валенсия» и «Атлетико» не смогли выявить победителя

«Валенсия» сыграла вничью с «Атлетико» в матче третьего тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Валенсии на стадионе «Месталья» и завершилась со счётом 0:0.
На протяжении игры команды создали мало острых моментов. Мадридская команда была ближе к голу, но хорошими шансами не сумели воспользоваться нападающий Лусиано Вьетто и полузащитник Николас Гайтан.
«Валенсия» набрала пять очков и занимает седьмое место в турнирной таблице испанского первенства. На счету «Атлетико» аналогичное количество баллов, «матрасники» идут четвёртыми.
Бензема получил травму подколенного сухожилия и выбыл из строя на 4-6 недель