Деменко: пауза в чемпионате помогла «Спартаку» выйти из кризиса

Экс-полузащитник «Спартака» Максим Деменко подвёл итоги матча 9-го тура РФПЛ «Спартак» — «Рубин» (1:0).
«Игра «Спартака» в матче с «Рубином» очень понравилась, особенно во втором тайме. Видимо, в перерыве Каррера объяснил, как вскрывать оборону казанцев. К тому же сыграло роль индивидуальное мастерство игроков красно-белых. Промес забил отличный гол и мог забить еще.
Пауза в чемпионате России, определённо, принесла пользу «Спартаку», и уже сейчас можно сказать, что команда выходит из кризиса. Видны чёткие, слаженные действия в обороне, взаимопонимание игроков. Но окончательный вывод можно будет сделать только во время матчей Лиги чемпионов, когда команде придётся действовать на два фронта», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Паниной.