Ингасон: наверное, это был не день «Ростова», Кучук и все игроки разочарованы

Защитник «Ростова» Сверрир Ингасон отметил, что игроки и тренерский штаб разочарованы ничейным результатом встречи с тульским «Арсеналом» в девятом туре РФПЛ. Игра в Ростове завершилась со счётом 2:2.
«Мы знаем, что можем играть лучше. Были матчи, когда мы играли хорошо, но не побеждали, а сегодня мы действовали ниже своего уровня, но смогли заработать очко. После матча Леонид Кучук был очень разочарован, как и все мы.
Мне трудно сказать, что произошло. Наверное, это был не наш день. Сказалось ли отсутствие Мевли? Не думаю, что мы сыграли плохо только из-за этого. Он великолепный игрок, но его отсутствие не ключевая причина нашей неудачной игры. Знаете, иногда бывают провальные игры, но нужно проявлять характер», — цитирует защитника DonNews.
«В России любая команда может обыграть фаворита. Мы хорошо сыграли против «Зенита» и других клубов, поэтому думаю, что можем конкурировать с сильнейшими командами, Сейчас нужно упорно тренироваться и готовиться к игре с ЦСКА. С ними будет трудно", — подчеркнул Ингасон.