Штайнхаус – первая женщина-арбитр, обслуживающая матч 1-го дивизиона в Европе

Бибиана Штайнхаус работает главным арбитром матча 3-го тура чемпионата Германии «Герта» — «Вердер», который проходит в эти минуты на стадионе «Олимпиаштадион».
Таким образом, 38-летняя Штайнхаус стала первой в истории футбола женщиной-судьёй, которая работала на матче высшего европейского дивизиона среди мужских команд.
Бибиана Штайнхаус работала в чемпионате Германии боковым арбитром. Она обслуживала финал женской Лиги чемпионов в этом году и финал женского олимпийского турнира в 2012 году. Штайнхаус работает в полиции и является девушкой бывшего английского арбитра Ховарда Уэбба.
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Женщины смогут за полцены купить билет на матч, в котором дебютирует Штайнхаус