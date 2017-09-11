«Спартак» решил не проводить официальную предыгровую тренировку в Словении перед выездным матчем первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором», информирует siol.net.
«Спартак» прибудет в Словению во вторник, 12 сентября, в 18:00 по местному времени и отправится на официальную пресс-конференцию. Красно-белые проведут тренировку утром в Москве перед вылетом в Словению.
Встреча состоится 13 сентября в Мариборе. Начало игры запланировано на 21:45 по московскому времени.
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