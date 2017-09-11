Поддубский: у «СКА-Хабаровск» до зимы всё будет нормально, дотянем

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский после ничьей с «Уралом» (1:1) в матче девятого тура РФПЛ поделился мнением о том, достаточно ли укомплектована команда, чтобы достойно прожить до декабря. В последнем матче из-за травм за хабаровчан не играли два основных игрока – защитник Георгий Наваловский и нападающий Руслан Корян.
«У нас все игроки основные, и на каждого я рассчитываю. До зимы всё будет нормально, дотянем. Что касается текущего результата, то всё ещё впереди. На данный момент позиция команды удовлетворяет. Мы провели большинство матчей с сильными соперниками, хотя для нас все команды сильные. Дальше — календарь, где надо брать очки», — сказал Поддубский в эфире программы «8-16».
Поддубский: не сказал бы, что в концовке защищались лучше, чем со «Спартаком»