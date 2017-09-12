Нойер: «Бавария» хочет показать другое лицо в матче с «Андерлехтом»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер заявил, что в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Андерлехтом» мюнхенцы хотят реабилитироваться за поражение от «Хоффенхайма» (0:2) в третьем туре чемпионата Германии.
«Мы хотим хорошо подготовиться к этому матчу. Хотим показать другое лицо. Мы хотим быстро распоряжаться мячом, доминировать, создавать голевые моменты и наградить себя за хорошую игру», — приводит слова Нойера официальный сайт «Баварии».
Матч группы В «Бавария» — «Андерлехт» состоится 12 сентября в Мюнхене, начало — в 21:45 мск.
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