«Ювентус» впервые в своей истории проиграл в стартовом матче Лиги чемпионов

Туринский «Ювентус» проиграл «Барселоне» в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов. Встреча состоялась на стадионе «Камп Ноу» в Каталонии и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. В составе сине-гранатовых дублем отметился Лионель Месси, забивший на 45-й и 69-й минутах, ещё один гол в активе Ивана Ракитича (56-я минута).
Таким образом туринский клуб впервые в своей истории начал выступления в Лиге чемпионов с поражения. «Старая синьора» 18 раз принимала участие в турнире и никогда не проигрывала в первом матче.
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