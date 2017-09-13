Де Шильо получил травму в матче с «Барселоной» и может не сыграть с «Сассуоло»

Защитник «Ювентуса» Маттиа Де Шильо получил травму в матче первого тура группового турнира Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:3). Итальянец появился на поле в стартовом составе, но на 41-й минуте был заменён.
Gazzetta dello Sport сообщает, что у Де Шильо вывих лодыжки. 13 сентября защитник должен пройти медицинское обследование, но существует вероятность, что футболист пропустит матч 4-го тура итальянской Серии А с «Сассуоло» (17 сентября).
Источник отмечает, что в чемпионате Италии главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сможет рассчитывать на нападающего Марио Манджукича и защитника Джорджо Кьеллини, которые пропустили вчерашнюю игру.
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