Самедов признан лучшим игроком матча «Марибор» — «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов признан УЕФА лучшим игроком матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором».
33-летний хавбек красно-белых в этом поединке забил гол и имел возможность отличиться ещё раз, но пробил чуть выше ворот. При этом игрок сборной России появился на поле на 29-й минуте, заменив травмированного Дениса Глушакова, и ему пришлось выполнять немного непривычные функции.
Встреча между «Марибором» и «Спартаком» проходила в Словении и завершилась со счётом 1:1.
Самедов: не знаю, почему «Спартак» прижался в Мариборе после забитого мяча