Радимов: если бы «Зенит» выиграл все матчи, журналистам было бы не о чем писать

Координатор футбольных команд «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением об игре сине-бело-голубых в матче 9-го тура РФПЛ с московским «Динамо». Подопечные Роберто Манчини во второй игре подряд не смогли забить, счёт встречи — 0:0.
«Если бы «Зенит» выиграл все подряд матчи, вам, журналистам – не то что болельщикам, — было бы не о чем писать и говорить. Просто не интересно, когда нет интриги. А если серьёзно, то было бы удивительно, если бы «Зенит» с таким количеством новобранцев показывал бы стабильную идеальную игру. Такие перепады неизбежны, когда строишь новую команду. Время нужно. Будут ещё хорошие матчи, плохие, наверное, тоже будут.
Но если взять матч с «Динамо» — забей в конце Дзюба, сейчас все обсуждали бы, какой «Зенит» молодец, как он додавил соперника. Но невозможно с ходу построить игру, особенно в атаке», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.