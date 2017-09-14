УЕФА открыл дело в отношении «Спартака» после матча с «Марибором»

УЕФА открыл дисциплинарное дело по итогам матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Марибор» – «Спартак» (1:1).
Московскому клубу предстоит ответить за действия своих болельщиков, которые использовали пиротехнику и бросали посторонние предметы.
21 сентября дело будет рассмотрено Управлением по контролю, этике и дисциплине УЕФА, сообщает официальный сайт организации.
Во время первого тайма матча в Словении на секторе, где располагались болельщики российской команды, было зажжено несколько фаеров, один из которых был запущен на поле — он приземлилась около центрального круга, едва не задев главного арбитра встречи Дениза Айтекина.
Видео эпизода можно посмотреть в «Твиттере».
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