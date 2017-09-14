Лебедев: «Копенгаген» — единственный более-менее серьёзный соперник «Локо» в ЛЕ

Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев поделился ожиданиями от выступлений «Локомотива» и «Зенита» в Лиге Европы. Москвичи стартуют в турнире матчем с «Копенгагеном», питерская команда сыграет с «Вардаром».
«Хорошая и долгожданная новость — это старт «Локомотива» в Лиге Европы. Был достаточно большой перерыв, когда команда не принимала участия в еврокубках. Я думаю и очень надеюсь, что «Локомотив» выступит удачно. Набор соперников, который у него в группе, не столь серьёзен, как мог бы быть. Нам, как всегда, опять повезло. Не знаю, сыграет ли это на руку или, наоборот, плохую шутку. По русскому обыкновению, чем слабее соперник, тем хуже мы с ним играем.
Надеюсь, что опыт Юрия Сёмина поможет ребятам, потому что он и в Лиге чемпионов играл с «Локомотивом». Личный опыт тренера в европейских кубках должен помочь настроиться на хорошую игру. Единственный более или менее серьёзный соперник в группе — это «Копенгаген», с которым мы сегодня и начинаем. Я надеюсь, что начнём положительно. А также, помимо успеха для «Локомотива», заработаем лишние очки в копилку России. Да и денег клуб заработает.
Будем болеть и переживать за наши российские клубы. Буду также следить за «Зенитом». В международных соревнованиях, болея за клуб, ты прежде всего болеешь за свою страну", — сказал Лебедев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
Помимо «Локомотива» и «Копенгагена», в группе F находятся «Шериф» и «Фастав». Соперниками «Зенита», не считая «Вардара», являются «Реал Сосьедад» и «Русенборг».