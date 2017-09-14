В. Баринов: «Копенгаген» — сильнейшая команда из всех, доставшихся «Локомотиву»

Российский актёр и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов поделился ожиданиями от матча первого тура группового турнира Лиги Европы с «Копенгагеном».
«Нахожусь в жуткой ситуации, потому что не смог приехать в Копенгаген. Ожидания от «Локомотива» – только победа! «Копенгаген» — сильнейшая команда из всех, доставшихся «железнодорожникам» и является их основным соперником на сегодня. Россияне должны подойти к игре максимально ответственно. Думаю, что вялая игра в Грозном – это как раз результат того, что команда держала в голове сегодняшний матч. Они тогда ещё не вышли из нагрузок, полученных на сборах. Видимо, всё происходило с прицелом на Лигу Европы.
Проблемы могут быть с кем угодно. Во-первых, все мы мало знаем эти команды, которые оказались в группе с «Локомотивом». Можно сказать, что кто-то сильнее, а кто-то слабее. Но взять тот же «Марибор», где все футболисты дешевле Квинси Промеса, а ведь словенцы и выиграть могли! Во-вторых, всё будет зависеть от психологического настроя, от тренера и того, как он подведёт команду к игре.
Следить сегодня буду за всеми футболистами «Локомотива» на поле! Каждый должен сделать своё дело и удивить. Но не лично, а сыграв в интересах команды. Должна быть коллективная импровизация. Вся команда должна сымпровизировать так, чтобы для датчан их игра была загадкой», — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
Матч «Копенгаген» — «Локомотив» состоится 14 сентября. Начало — 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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