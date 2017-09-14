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Футболисты «Урала» побывали на экскурсии в «Ельцин Центре»

14 сентября 2017, четверг. 19:04 Футбол

Футболисты «Урала» после сегодняшней утренней тренировки посетили с экскурсией «Президентский центр Б. Н. Ельцина» в Екатеринбурге.

«Сотрудники «Ельцин Центра» показали нашей команде экспозицию музея, посвящённого первому президенту России, и рассказали о биографии нашего знаменитого земляка. С момента открытия в 2015 году «Ельцин Центр» стал одной из достопримечательностей Екатеринбурга. Как и всех посетителей «Ельцин Центра», футболистов «Урала» на входе встретил первый экспонат — автомобиль «Чайка», на котором некогда ездил Борис Ельцин. Автомобиль вызвал у игроков серьёзный интерес, однако и другие экспонаты были удостоены не меньшего внимания.

Футболисты нашего клуба, многие из которых впервые побывали в музее Бориса Ельцина, с интересом совершили почти часовую экскурсию и внимательно осмотрели каждый из девяти залов музея», — сообщается на сайте «Урала».

«Всей команде сегодня было очень интересно побывать в музее. Никогда я такого не видел, чтобы с таким интересом футболисты все что-то слушали и смотрели. Мне и самому было интересно сходить сюда, поскольку сам прожил те годы, и всё это совсем недавно было», — поделился впечатлениями от экскурсии президент «Урала» Григорий Иванов.

«Я родился в 1994 году, поэтому почти не застал те времена, о которых рассказывается в музее. Но, по словам родителей, было очень тяжело жить в это время, после распада СССР.

Сложно сказать, что именно впечатлило больше всего. История такая штука, что её можно по-разному трактовать. Здесь Ельцин показан с положительной стороны, хотя в других источниках может быть написано другое. В истории много подводных камней, поэтому тяжело разобрать, где правда, а где ложь", — рассказал защитник «Урала» Михаил Меркулов.

Футболисты «Урала» побывали на экскурсии в «Ельцин Центре»

Футболисты «Урала» побывали на экскурсии в «Ельцин Центре»

Фото: сайт «Урала»
Тарханов: в «Ельцин Центре» мне запомнилось всё, я же участвовал в выборах
Источник: Официальный сайт ФК "Урал" Сообщить об ошибке
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ФК Урал Григорий Иванов Михаил Меркулов Фото
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