Петреску отклонил предложение возглавить сборную Румынии

«ЧФР Клуж» выступил с официальным заявлением, в котором сообщил, что главный тренер команды Дан Петреску не возглавит сборную Румынии.
Пост наставника национальной команды стал вакантным после ухода немецкого тренера Кристофа Даума. Федерация футбола Румынии рассматривала кандидатуру Петреску, который известен в России по работе с «Кубанью» и московским «Динамо». Однако 49-летний специалист продолжит работу в «ЧФР Клуж».
«ЧФР Клуж» хочет поблагодарить Румынскую федерацию футбола за интерес к нашему тренеру, но Дан Петреску останется, чтобы продолжить работу, начатую три месяца назад", — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте румынского клуба.
«Это уже не первое предложение возглавить сборную Румынии», — заявил корреспонденту «Чемпионата» Алине Матинян агент Петреску Николай Пырнэу.
По информации Gazeta Sporturilor, теперь главным фаворитом на пост главного тренера сборной Румынии является Космин Контра.