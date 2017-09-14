Фернандеш: «Локо» может быть доволен, «Копенгаген» — сильнейшая команда в группе

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш подвёл итоги матча с «Копенгагеном» (0:0) в первом туре группового этапа Лиги Европы.
«Мы сыграли хорошо, но, конечно, можем ещё лучше. Для первого матча нормально. «Копенгаген» — сильнейшая команда в группе. Считаю нулевую ничью справедливым результатом. Мы можем быть довольны набранным очком в этом матче», — цитирует Фернандеша официальный сайт «Локомотива».
В следующем туре группового этапа Лиги Европы «Локомотив» сыграет с «Фаставом», игра пройдёт 28 сентября.
Эдер: Сёмин доволен результатом, хотя для «Локомотива» было бы лучше победить