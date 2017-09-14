Сольбаккен: «Копенгаген» не попался в ловушку «Локомотива»

Главный тренер «Копенгагена» Столе Сольбаккен поделился впечатлениями от матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Локомотивом» (0:0).
«Очень доволен, особенно выступлением команды. У нас молодая и несыгранная команда, но мы показали зрелый футбол. Поэтому матч меня порадовал, хотя „Копенгаген“ мог создать больше моментов. С другой стороны, мы не давали сопернику подходить к нашим воротам.
«Локомотив» оправдал ожидания. Мы просмотрели много матчей с их участием, и эта команда на выезде не показывает авантюрный футбол. «Железнодорожники» выпускают пять защитников и опасно контратакуют. Но мы не попались в их ловушку. В перерыве напомнил ребятам, чтобы не совершали безумные поступки, поскольку это именно то, чего ждёт соперник.
Не думаю, что эта игра как-то изменила расклад сил. Мы сразу сказали, что «Локомотив» — сильнейшая команда в группе, а у нас есть хорошие шансы занять второе место", — приводит слова Сольбаккена BT.