Конте: надеюсь закончить игру с «Арсеналом» с 11 игроками в составе «Челси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте на пресс-конференции высказался по поводу предстоящего домашнего матча 5-го тура АПЛ с «Арсеналом». Встреча состоится 17 сентября.
«В этом матче важно показать, что мы сильнее их. Когда вы играете с „Арсеналом“, то всё может случиться. Мы должны сражаться с соперником. Удаления в последних матчах с „Арсеналом“? Я надеюсь закончить игру с 11 игроками! А на поле должны победить лучшие.
Вряд ли мы увидим в действии Дринкуотера, который получил повреждение. Форма Азара улучшается, и он очень близок к тому, чтобы быть полностью готовым. Кэхилл очень хорошо сыграл против «Карабаха». У меня есть ещё один день, чтобы принять решение о его участие в игре с «Арсеналом», — цитирует Конте официальный «твиттер» «Челси».