Защитник «Милана» и сборной Италии Конти из-за травмы выбыл на 6 месяцев

Защитник «Милана» Андреа Конти из-за травмы, полученной в начале сентября в матче сборной Италии с Израилем (1:0), выбыл из строя на длительный срок.
Как сообщается на официальном сайте россонери, 23-летний футболист повредил крестообразную связку левого колена и будет восстанавливаться шесть месяцев. В скором времени Конти сделают операцию.
Итальянский защитник перешёл в «Милан» минувшим летом из «Аталанты». В новом сезоне Конти провёл пять матчей за команду Винченцо Монтеллы во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
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