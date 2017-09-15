Более 500 тыс. заявок было отправлено за первые сутки продаж билетов на ЧМ-2018

Болельщики за первые сутки продаж билетов на матчи чемпионата мира 2018 года отправили более 500. тыс. заявок, сообщает официальный сайт ФИФА.
По количеству заявок лидируют российские болельщики, вслед за которыми расположились любители футбола из Мексики, Аргентины, Бразилии, Чили, США, Колумбии, Германии и Англии. Более 50 тыс. заявок было оставлено на финальный матч чемпионата мира, который пройдёт на стадионе «Лужники». Менее 40 тыс. заявок поступило на игру-открытия чемпионата мира, в которой примет участие сборная России.
Чемпионат мира пройдёт с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.
Стартовала продажа билетов на матчи чемпионата мира — 2018