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Восьмилетний сын Марсело оформил хет-трик за юношескую команду «Реала»

16 сентября 2017, суббота. 01:18 Футбол

Отметивший своё 8-летие 14 сентября сын защитника «Реала» Марсело по имени Энцо стал автором хет-трика в игре за одну из юношеских команд мадридского клуба. Особенно впечатляющим получилось первое взятие ворот соперников, по стилю исполнения напоминающее традиционные голы своего отца.

Видеоматериал, посвящённый трём голом Энцо, доступен для просмотра в «Твиттере».

К слову, не так давно Марсело связал себя новым контрактом с коллективом Зинедина Зидана, соглашение с «Реалом» рассчитано до 2022 года.

«Реал» объявил о продлении контракта с Марсело
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Реал Мадрид Марсело
Новости. Футбол
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