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Маркиньос: кажется, будто Неймар и Мбаппе знают друг друга уже несколько лет

16 сентября 2017, суббота. 12:54 Футбол

Защитник «ПСЖ» Маркиньос выразил мнение, что новички клуба нападающие Неймар и Килиан Мбаппе смогли быстро найти между собой взаимопонимание на поле.

«Невероятно видеть, как Неймар и Мбаппе уже нашли между собой взаимопонимание. Кажется, будто они знают друг друга уже несколько лет. Им нужно продолжать работать для того, чтобы добиться идеального взаимопонимания на поле. Неймару было просто сразу почувствовать себя частью парижской команды. Интеграция в коллектив Мбаппе тоже случилась быстро и естественно», – цитирует Маркиньоса Goal.

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Источник: Goal Сообщить об ошибке
Теги
ПСЖ Килиан Мбаппе Маркиньос Неймар
Новости. Футбол
16 сентября 2017, суббота
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