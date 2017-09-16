Маркиньос: кажется, будто Неймар и Мбаппе знают друг друга уже несколько лет

Защитник «ПСЖ» Маркиньос выразил мнение, что новички клуба нападающие Неймар и Килиан Мбаппе смогли быстро найти между собой взаимопонимание на поле.
«Невероятно видеть, как Неймар и Мбаппе уже нашли между собой взаимопонимание. Кажется, будто они знают друг друга уже несколько лет. Им нужно продолжать работать для того, чтобы добиться идеального взаимопонимания на поле. Неймару было просто сразу почувствовать себя частью парижской команды. Интеграция в коллектив Мбаппе тоже случилась быстро и естественно», – цитирует Маркиньоса Goal.
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