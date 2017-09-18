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Бельерин: я разочарован, «Арсенал» был готов победить «Челси»

18 сентября 2017, понедельник. 00:43 Футбол

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин прокомментировал гостевую ничью с «Челси» (0:0) в гостевом матче 5-го тура чемпионата Англии.

«Я разочарован, потому что у нас были шансы выиграть. Справедливости ради, у соперника тоже было несколько моментов, но я думаю, что если бы мы были эффективны в начале игры, то всё сложилось бы совершенно иначе.

Не нужно слишком уж расстраиваться, но очевидно, что мы могли победить. Иногда бывают такие матчи, но это не значит, что команда недостаточно хороша. Мы были готовы победить «Челси». Не получилось, но из этой игры можно вынести много хорошего", — цитирует Бельерина Sportsmole.

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Источник: Sportsmole Сообщить об ошибке
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Арсенал Лондон Челси Эктор Бельерин
Новости. Футбол
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