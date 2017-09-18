Лам попробовал себя в роли кассира в мюнхенском супермаркете

Бывший защитник «Баварии» и сборной Германии Филипп Лам принял участие в благотворительной акции, сообщает Bild. Чемпион мира 2014 года и восьмикратный чемпион Германии на один день поменял профессию и уселся за кассу в мюнхенском супермаркете. Кроме того, он раздавал автографы всем желающим.
«Это было нечто новое для меня, поэтому это было очень интересно», — сказал Лам.
Напомним, Филипп повесил бутсы на гвоздь по окончании минувшего сезона, несмотря на то что его контракт с немецким грандом был в силе до лета 2018 года.
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