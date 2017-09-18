Спаллетти: для «Интера» Ханданович так же значим, как и Буффон — для «Ювентуса»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти после победы над «Кротоне» (2:0) в выездном матче четвёртого тура итальянской Серии А похвалил вратаря Самира Хандановича.
«Кротоне» играл как настоящая команда и создавал нам проблемы, поэтому я скажу, что они были хороши. Мы, впрочем, тоже сыграли здорово, а несколько футболистов проявили себя особенно хорошо. Например, Ханданович. Для «Интера» Самир имеет такое же огромное значение, как и Джанлуиджи Буффон для «Ювентуса», — цитирует тренера Football Italia.
«Интер» одержал четвёртую кряду победу на старте чемпионата Италии