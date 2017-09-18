Бубнов: после серии неудач не делается выводов — это уже проблема «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о перспективах «Спартака» и главного тренера красно-белых Массимо Карреры. В матче 10-го тура российской Премьер-Лиги «Спартак» в Санкт-Петербурге сыграл вничью с «Тосно» (2:2). При этом красно-белые играли в большинстве и вели в счёте 2:0, но в концовке пропустили дважды.
«В то, что игроки сплавляют Карреру, я не верю. Команда хуже готова физически, и это отражается не только на игре в обороне, но и на игре всей команды. Пошли травмы, пошла ротация состава. Причин неудач очень много. Но чтобы вот так в открытую сплавлять, я бы так не сказал. Команда всё-таки выходит играть на выигрыш. Оставалось буквально четыре минуты. Тяжело сказать, что Петкович допустил эту ошибку специально, сплавляя Карреру. Команда бегала, но не так организованно, как раньше. Здесь можно предъявить претензии.
Есть вопросы по тому, что в обороне идёт ротация. Всё-таки линия обороны должна быть сыгранная, и там должны играть опытные футболисты. А Каррера снимает Таски при игре в большинстве. Здесь возникают вопросы. Почему Таски? Если всё это вместе взять, то это приводит к такому результату. Стоит проиграть один-два матча, как теряется уверенность. Можно было и Петковича снять вместо Таски. В атаке Петкович никакой. Но можно было и подождать до конца первого тайма. Раз после серии неудач не делается выводов, это уже само по себе проблема. Усиления обороны летом не было — тоже проблема. Вот эти все проблемы в конечном итоге привели к критической массе, и это выливается в результат. Я не случайно говорил, что это будет продолжаться до зимы, если Карреру к тому моменту не уберут», — сказал Бубнов в эфире «Спорт FM».