Игроки «ПСЖ» предотвратили драку Кавани и Неймара в раздевалке

Футболисты «ПСЖ» Эдинсон Кавани и Неймар, между которыми возник конфликт в матче с «Лионом» (2:0) из-за права исполнить штрафной, а позже 11-метровый удар, продолжили выяснять отношения после окончания встречи в раздевалке. По информации издания L`Equipe, игроки были готовы подраться, но их разняли одноклубники — в частности, Тьяго Силва и Маркиньос.
Как сообщалось ранее, после этого инцидента Неймар отписался от Кавани в «Инстаграме», а сам уругваец заявил, что у нет проблем с нападающим сборной Бразилии.
Кавани: правда в том, что проблем между мною и Неймаром нет