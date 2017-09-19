Нападающий «Арсенала» Уэлбек, получивший травму паха, пропустит один месяц

Нападающий «Арсенала» Дэнни Уэлбек, который получил травму паха в матче 5-го тура английской Премьер-лиги с «Челси», выбыл из строя на один месяц, сообщает The Telegraph.
26-летний форвард вышел в стартовом составе «канониров», но на 73-й минуте получил повреждение в борьбе с Давидом Луисом и уступил место на поле Оливье Жиру. Таким образом, Уэлбек точно не сыграет в ближайших матчах сборной Англии с командами Словении и Литвы в октябре.
В нынешнем сезоне Уэлбек сыграл в пяти матчах английского чемпионата, забил три гола и сделал один голевой пас.
Нападающий «Арсенала» Уэлбек получил травму паха