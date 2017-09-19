Спортдиректор «Тракая»: горжусь, что удалось завершить трансфер Билялетдинова

Спортивный директор «Тракая» Вирмантас Лемжис в беседе с пресс-службой клуба прокомментировал переход в команду 32-летнего полузащитника Динияра Билялетдинова. Российский футболист подписал контракт сроком на три года.
«Приглашение этого игрока в клуб – результат не однодневной работы. Я убеждён, что такой квалифицированный футболист не только укрепит команду, но и будет ещё больше мотивировать наших молодых игроков. Горжусь тем фактом, что мне удалось довести эту сделку до конца», — сказал Лемжис.
Сегодня, 19 сентября, Билялетдинов может дебютировать за «Тракай» в матче чемпионата Литвы c «Лиетавой».
«Тракай» объявил о переходе Д. Билялетдинова