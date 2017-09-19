«Челси» и «Манчестер Сити» интересуются самым молодым автором дубля в Серии А

«Челси» и «Манчестер Сити» заинтересовались 16-летним нападающим «Дженоа» Пьетро Пеллегри, который на прошедших выходных стал самым молодым автором дубля в Серии А, забив два гола в ворота «Лацио» (2:3).
Помимо английский клубов, Пеллегри уже на протяжении определённого количества времени входит в сферу интересов трёх итальянских грандов — «Интера», «Ювентуса» и «Милана», пишет Football Italia со ссылкой на газету Il Secolo XIX.
Напомним, Пеллегри также стал первым футболистом, который родился в XXI веке и смог оформить дубль в матче Серии А. В то же время Пьетро – самый молодой игрок, которому удалось забить больше одного гола в матче топ-5 европейских лиг (Англия, Германия, Испания, Италия, Франция) в XXI веке.
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