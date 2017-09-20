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Тренер курского «Авангарда»: приезд ЦСКА — большое событие для нашего имиджа

20 сентября 2017, среда. 00:29 Футбол

Главный тренер курского «Авангарда» Хасанби Биджиев прокомментировал предстоящий в среду, 20 сентября домашний матч 1/16 финала Кубка России с ЦСКА.

«Название ЦСКА говорит само за себя. Это один из лидеров российского футбола, хороший раздражитель для любого коллектива, с которым они играют. Думаю, приезд „армейцев“ — это очень большое событие для „Авангарда“, для нашего имиджа. Знаю, что болельщики очень хорошо отреагировали, что будет практически полный стадион. Команда готовится соответствующим образом, поскольку мы выступаем перед своими болельщиками, и неважно, кто будет против нас играть. Мы должны выйти и отработать максимально хорошо», — сказал Биджиев в эфире программы «Все на матч».

ЦСКА отправился на матч Кубка России в Курск без ряда основных игроков
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА ФК Авангард Курск Хасанби Биджиев
Новости. Футбол
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