Тренер курского «Авангарда»: приезд ЦСКА — большое событие для нашего имиджа

Главный тренер курского «Авангарда» Хасанби Биджиев прокомментировал предстоящий в среду, 20 сентября домашний матч 1/16 финала Кубка России с ЦСКА.
«Название ЦСКА говорит само за себя. Это один из лидеров российского футбола, хороший раздражитель для любого коллектива, с которым они играют. Думаю, приезд „армейцев“ — это очень большое событие для „Авангарда“, для нашего имиджа. Знаю, что болельщики очень хорошо отреагировали, что будет практически полный стадион. Команда готовится соответствующим образом, поскольку мы выступаем перед своими болельщиками, и неважно, кто будет против нас играть. Мы должны выйти и отработать максимально хорошо», — сказал Биджиев в эфире программы «Все на матч».
ЦСКА отправился на матч Кубка России в Курск без ряда основных игроков