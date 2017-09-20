Во время тренировки в академии «Ювентуса» в Нью-Йорке погиб 9-летний ребёнок

Во время тренировочного занятия в академии «Ювентуса» в Нью-Йорке трагически погиб 9-летний мальчик, сообщает Football Italia со ссылкой на New York Daily News. Томмазо Черазе пытался допрыгнуть до перекладины ворот и зацепиться за неё, однако ворота опрокинулись и упали ему на голову. Кроме этого, мальчик ударился головой о деревянный пол спортзала. В результате полученных травм Томмасо скончался.
По данным источника, в это время в зале присутствовали трое родителей, три сотрудника академии «Ювентуса» и порядка 10 детей, однако никто из них не видел, как именно произошла трагедия.
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