Тедеско: «Шальке-04» заслуженно проиграл «Баварии»

Главный тренер «Шальке-04» Доменико Тедеско признал закономерность поражения своей команды в домашнем матче 5-го тура чемпионаты Германии с мюнхенской «Баварией». Гельзенкирхенская команда пропустила три гола, а сама не сумела забить ни одного.
«Мы старались оказывать прессинг на соперника. Создали несколько возможностей для взятия ворот противника. Однако наша команда заслуженно проиграла «Баварии», поскольку соперники обращались с мячом очень уверенно. Нам было очень сложно противостоять им. Игроки «Шальке» проделали большую черновую работу и играли со страстью, но забить не удалось», — цитирует Тедеско официальный сайт «Баварии».
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