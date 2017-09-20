175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Тедеско: «Шальке-04» заслуженно проиграл «Баварии»

20 сентября 2017, среда. 06:21 Футбол

Главный тренер «Шальке-04» Доменико Тедеско признал закономерность поражения своей команды в домашнем матче 5-го тура чемпионаты Германии с мюнхенской «Баварией». Гельзенкирхенская команда пропустила три гола, а сама не сумела забить ни одного.

«Мы старались оказывать прессинг на соперника. Создали несколько возможностей для взятия ворот противника. Однако наша команда заслуженно проиграла «Баварии», поскольку соперники обращались с мячом очень уверенно. Нам было очень сложно противостоять им. Игроки «Шальке» проделали большую черновую работу и играли со страстью, но забить не удалось», — цитирует Тедеско официальный сайт «Баварии».

Анчелотти: Хамес ещё не готов на 100 процентов
Источник: Официальный сайт ФК "Бавария" Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Шальке-04
Новости. Футбол
20 сентября 2017, среда
07:05 Семеду: с каждой игрой я чувствую себя в «Барселоне» всё лучше
07:04 Денис Суарес: никто не сомневается, что Месси – лучший в мире футболист
07:03 Левандовски высказался неоднозначно о своём будущем в «Баварии»
06:37 Вальверде объяснил, почему Луис Суарес не сыграл в матче с «Эйбаром»
06:21 Тедеско: «Шальке-04» заслуженно проиграл «Баварии»
06:20 Зидан: не знаю, зачем освистывают Бэйла, на «Сантьяго Бернабеу» освистывали всех
05:56 Рио Фердинанд: очень уважаю боксёрское братство и хочу испытать себя
05:36 Ферман: первый гол «Баварии» выбил «Шальке» из колеи
05:22 Глава Карибского футбольного союза Деррик дисквалифицирован на шесть лет
04:55 Анчелотти: Хамес ещё не готов на 100 процентов
04:35 «Челси» проявляет интерес к 16-летнему форварду «Дженоа» Пеллегри
04:00 Во время тренировки в академии «Ювентуса» в Нью-Йорке погиб 9-летний ребёнок
03:50 Мендилибар: Месси может ходить по полю 80 минут, а за последние 10 сделать игру
03:30 Видео: лучшие гол, сейв и игрок четвёртого тура чемпионата Испании
03:14 Горецка: после своего стопроцентного момента «Шальке» получил спорный пенальти
03:05 Паулиньо — о Месси: играть рядом с лучшим футболистом мира — нечто особенное
03:00 Трабукки: Каррера сам предложил клубу Петковича, выбирали из свободных агентов
02:55 Вальверде: Месси может перевернуть игру, когда этого никто не ожидает
02:29 «Барселона» — «Эйбар» — 6:1. Видеообзор матча
02:21 Видео: все голы четвёртого тура чемпионата Испании
02:00 Трабукки: слова Карреры после матча с «Тосно» — просто эмоции
01:22 Месси преодолел отметку в 300 забитых голов на «Камп Ноу»
01:20 Павлюченко: есть мысль отучиться на тренера, но пока тренировать не хочу
01:16 Гогниев: со «Спартаком» всегда интересно играть, команда играющая
01:02 Павлюченко: Кокорин чувствует себя лидером «Зенита», и это его раскрепостило
00:56 Павлюченко: «Спартаку» стало тяжелее из-за резкого взлёта «Зенита»
00:53 Маляров: против «Спартака» можно играть и добиваться результата
00:49 Покер Месси помог «Барселоне» разгромить «Эйбар»
00:44 «Лидс» выбил «Бёрнли» из Кубка лиги
00:44 Полузащитник «Авангарда»: рады, что сможем сыграть с ЦСКА
00:42 Тренер «Кубани»: надеюсь, что со «Спартаком» будет очень интересная игра
00:29 Тренер курского «Авангарда»: приезд ЦСКА — большое событие для нашего имиджа
00:26 Клопп: «Лестер» забил «Ливерпулю» слишком лёгкие голы, я устал от этого
00:15 «Спартак» прибыл в Краснодар на матч Кубка России с «Кубанью»
19 сентября 2017, вторник
23:53 «Тоттенхэм» и «Суонси» вышли в 4-й раунд Кубка английской лиги
23:43 «Интер» впервые в сезоне потерял очки, сыграв вничью с «Болоньей»
23:42 «Лестер» выбил «Ливерпуль» из Кубка лиги
23:38 Игроки «Барселоны» вышли на матч с «Эйбаром» в футболках в поддержку Дембеле
23:22 Дебютный гол Хамеса Родригеса помог «Баварии» разгромить «Шальке»
23:15 Спортивный директор «Динамо» СПб: нам нечего бояться в матче с «Зенитом»
23:02 Женская сборная России со счётом 0:6 проиграла англичанкам
22:48 «Валенсия» со счётом 5:0 разгромила «Малагу», Дзадза оформил хет-трик
22:29 «Тракай» сыграл вничью в дебютном матче Д. Билялетдинова
22:18 УЕФА может исключить Брюссель из числа городов — хозяев Евро-2020
22:10 Аузилио: предложение от «МЮ» по Перишичу было, но «Интер» убедил его остаться
Все новости RSS
Партнерский контент