Обамейянг: уже привык забивать после того, как забил Левандовски

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг отметил, что готов к бомбардирской гонке в чемпионате Германии. Своим главным конкурентом за звание лучшего бомбардира Бундеслиги габонский футболист считает польского форварда мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовского.
«Борьба началась. Я уже привык забивать после того, как забил Левандовски», — приводит слова Обамейянга Bild.
По итогам пяти туров национального первенства на счету Левандовского пять мячей. Обамейянг пока смог поразить ворота соперников четыре раза.
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