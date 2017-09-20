Эдер: «Интер» не должен искать оправдания за ничью с «Болоньей»

Нападающий «Интера» Эдер прокомментировал ничейный результат в матче 5-го тура итальянской Серии А с «Болоньей» (1:1).
«Мы знали, что «Болонья» может создать нам проблемы, как они сделали это в игре с «Наполи». Но мы «Интер», и не может быть никаких оправданий этому результату.
«Наполи» хочет попасть в Лигу чемпионов, они приехали и выиграли. Мы знали, что нужно побеждать, но, когда вы проигрываете, важнее взять хотя бы очко. «Интер» должен стать сильнее, должен улучшить определённые аспекты игры и сосредоточиться на своей цели – Лиге чемпионов», — сказал Эдер в эфире Mediaset Premium.
После пяти туров «Интер» лидирует в итальянской Серии А. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».
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