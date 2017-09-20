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Луис Суарес Мирамонтес: Икарди и Перишич — не топ-игроки

20 сентября 2017, среда. 22:15 Футбол

Бывший игрок и тренер «Интера» Луис Суарес Мирамонтес невысоко оценил лидеров нерадзурри Мауро Икарди и Ивана Перишича.

«Сравнение «Интера» с «Наполи» и «Ювентусом», несомненно, слишком преувеличено и преждевременно. В настоящий момент «Интер» — это строящаяся команда, с большим количеством хороших игроков и отличным тренером. Тем не менее они всё ещё отстают от «Ювентуса» и «Наполи».

Икарди и Перишич — не топ-игроки. Икарди — бомбардир. Он капитан «Интера», важный игрок. Он, вероятно, ещё не суперзвезда, ему нужно показать себя в еврокубках и сборной. А пока мы видели его только в Италии», — сказал Суарес в интервью CalcioNews24.

Креспо: Икарди — идеальный нападающий в пару к Месси
Источник: CalcioNews24 Сообщить об ошибке
Теги
Интер Наполи Ювентус Иван Перишич Мауро Икарди
Новости. Футбол
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