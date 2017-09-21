Гай: где-то сами ошибались, а где-то сыграл высокий класс футболистов «Спартака»

Полузащитник «Кубани» Алексей Гай поделился впечатлениями от поражения в матче 1/16 финала Кубка России со «Спартаком». Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «Кубань» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
«Хочется поздравить „Спартак“ с заслуженной победой. У них было больше моментов, чем у нас. Я думаю, что мы сами где-то ошибались, а где-то сыграл высокий класс футболистов „Спартака“. В принципе, у нас установка особо и не менялась. Мы планировали попробовать играть в свою игру, больше держать мяч. Но где-то у нас это не получилось.
Наверное, о настрое и не стоит говорить вообще. В любом случае, кто бы не приезжал, кубковая игра всегда стоит особняком. Произойти в отдельном матче может все, что угодно. Мы надеялись, что сможем победить. Один из решающих моментов – это гол на последних минутах первого тайма. Он дал определенное преимущество „Спартаку“.
Не то, чтобы «Спартак» удивил. Я просто понимаю, что люди играют на высоком уровне, в том числе и в Лиге чемпионов. Несмотря на это, они дают играть в футбол, но нам нужно все равно быть уверенными в себе, чтобы играть с такими командами», — цитирует игрока Rusfootball.