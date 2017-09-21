Гол Барриоса вывел «Гремио» в полуфинал Кубка Либертадорес

Состоялись два ответных матча 1/4 финала Кубка Либертадорес. «Гремио» добыл минимальную победу над другим бразильским клубом «Ботафого» — 1:0. Единственный гол в матче на 63-й минуте забил экс-нападающий «Спартака» Лукас Барриос. В первой игре была зафиксирована ничья — 0:0. Таким образом, «Гремио» вышел в полуфинал.
В другом четвертьфинальном матче «Сантос» на своём поле минимально уступил «Барселоне» из Гуаякиля — 0:1. Победу гостям принёс гол Хонатана Алвеса на 68-й минуте. Первый матч завершился вничью 1:1, поэтому в полуфинал вышел эквадорский клуб.
«Гремио» вышел в 1/4 финала Кубка Либертадорес, Луан провёл на поле весь матч