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Гол Барриоса вывел «Гремио» в полуфинал Кубка Либертадорес

21 сентября 2017, четверг. 06:11 Футбол

Состоялись два ответных матча 1/4 финала Кубка Либертадорес. «Гремио» добыл минимальную победу над другим бразильским клубом «Ботафого» — 1:0. Единственный гол в матче на 63-й минуте забил экс-нападающий «Спартака» Лукас Барриос. В первой игре была зафиксирована ничья — 0:0. Таким образом, «Гремио» вышел в полуфинал.

В другом четвертьфинальном матче «Сантос» на своём поле минимально уступил «Барселоне» из Гуаякиля — 0:1. Победу гостям принёс гол Хонатана Алвеса на 68-й минуте. Первый матч завершился вничью 1:1, поэтому в полуфинал вышел эквадорский клуб.

Кубок Либертадорес. 1/4 финала. 2-й матч
21 сентября 2017, четверг. 03:45 МСК
Гремио
Порту-Алегри, Бразилия
1 : 0
Ботафого
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 – Барриос – 63
Кубок Либертадорес. 1/4 финала. 2-й матч
21 сентября 2017, четверг. 03:45 МСК
Сантос
Сантус, Бразилия
0 : 1
Барселона
Гуаякиль, Эквадор
0:1 – Алвес – 68
Удаления: Энрике, 89 – Алвес, 70, Marques de Andrade Pinto, 89
«Гремио» вышел в 1/4 финала Кубка Либертадорес, Луан провёл на поле весь матч
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Ботафого Гремио Сантос Лукас Барриос Кубок Либертадорес
Новости. Футбол
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