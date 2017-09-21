Рамос: не удивлён, что арбитры не дают пенальти «Реалу», но дают «Барселоне»

Защитник «Реала» Серхио Рамос поделился мнением о судействе в испанском чемпионате, в частности о работе арбитров на матчах мадридского клуба. Накануне «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» уступил «Бетису» (0:1).
«Чем больше мы говорим о судьях, тем становится хуже. Нам нужно уважать арбитров и верить, что они делают всё возможное, чтобы отработать хорошо. Я не удивлён, что они не назначают пенальти в пользу «Реала», но делают это в играх «Барселоны». Но, если бы мы сами забили три гола, мы бы из-за этого не расстраивались. Начало сезона разочаровывающее и вызывает беспокойство», — цитирует Рамоса Marca.
Серхио Рамос: хреновое начало сезона, но нужно двигаться дальше