Аршавин — о победе «Кайрата»: настроение отличное, должны были забить больше

Российский нападающий Андрей Аршавин поделился эмоциями от домашнего матча 30-го тура чемпионата Казахстана с «Ордабасы», который закончился со счётом 5:1. Аршавин записал в свой актив гол и две голевые передачи
«Настроение отличное, в принципе, всё хорошо. Главное, чтобы победили в этом матче. Думаю, что в первом тайме должны были забить больше, чтобы игра завершилась намного раньше. Когда счёт стал 1:1, появились небольшие сомнения, но, хорошо, что Джерри забил красивый гол, который помог нам и сломил «Ордабасы», — цитирует Аршавина пресс-служба „Кайрата“.
Гол и два результативных паса Аршавина помогли «Кайрату» разгромить «Ордабасы»