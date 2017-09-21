Монтоливо из-за травмы не поможет «Милану» в матче с «Сампдорией»

Полузащитник «Милана» Риккардо Монтоливо угодил в лазарет и не поможет своей команде в матче 6-го тура чемпионата Италии с «Сампдорией» 24 сентября. Об этом говорится на официальном сайте россонери.
В ходе обследование врачи диагностировали у 32-летнего футболиста лёгкую травму волокон сгибательного сустава правого бедра. Точные сроки, требуемые на восстановление, не сообщаются.
В нынешнем сезоне Риккардо Монтоливо принял участие в двух матчах Серии А и забил 1 гол. Накануне «Милан» в 5-м туре обыграл СПАЛ (2:0), но Монтоливо участия в игре не принимал.
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