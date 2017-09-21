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Игроки «Реала» Бензема и Вальехо приступили к тренировкам с мячом

21 сентября 2017, четверг. 14:49 Футбол

Защитник Хесус Вальехо и нападающий Карим Бензема покинули лазарет и приступили к тренировкам на поле. Об этом сообщает пресс-служба «Реала». Мадридцы начали подготовку к матчу 6-го тура Ла Лиги с «Алавесом», а Вальехо и Бензема провели индивидуальное занятие с мячом.

Восстанавливаться после травмы продолжают Тео Эрнандес и Матео Ковачич, а также получивший повреждение в игре с «Бетисом» (0:1) Марсело.

В текущем сезоне Карим Бензема принял участие в 3 матчах Ла Лиги и отдал 1 результативный пас. Хесус Вальехо лишь один раз оказался в запасе.

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Источник: Официальный сайт ФК "Реал" (Мадрид) Сообщить об ошибке
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ФК Реал Мадрид Карим Бензема Травмы — футбол
Новости. Футбол
21 сентября 2017, четверг
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