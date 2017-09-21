«Вильярреал» предложил помощь по сбору средств пострадавшим от землетрясения

Испанский «Вильярреал» предложил мексиканской команде «Тигрес» провести благотворительный товарищеский матч, доходы с которого пойдут на помощь людям, пострадавшим от землетрясения в Мексике, сообщает Marca.
По информации издания, «Вильярреал» уже направил своё предложение «Тигресу». Матч может состояться в начале октября во время перерыва на игры национальных сборных.
Трагедия в Мексике произошла 19 сентября. По последним данным, жертвами землетрясения стали 224 человека. Ранее стало известно, что «Тигрес» и другие мексиканские объединились, чтобы помочь пострадавшим.
Мексиканские клубы объединились, чтобы помочь пострадавшим от землетрясения