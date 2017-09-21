Бубнов: «Краснодар» на данный момент основной конкурент «Зенита»

Известный в прошлом футболист Александр Бубнов поделился мнением о том, кого можно назвать основным конкурентом «Зенита» в российской Премьер-Лиге.
«Зенит» в последних матчах перестроился, перешёл на новую систему игры — в три форварда. Теперь команда действует более агрессивно впереди, и Манчини всё время ищет креативный вариант в средней линии. Как раз вот эта перестройка после двух нулевых ничьих дала результат. Считаю, что и в дальнейшем «Зенит» будет совершенствовать эту систему игры — 4-3-3.
Думаю, «Краснодар» на данный момент основной конкурент «Зенита». Краснодарцы не играют в еврокубках, и это им пойдёт на пользу. Команда будет более свежо выглядеть. Более того, у них практически опустел лазарет. В последний момент травму получил Синицын, а так травмированных игроков больше нет, и у Шалимова есть возможность ротировать состав. Тот же Крицюк играл нормально, никаких к нему вопросов по игре нет», — сказал Бубнов на своём официальном канале в YouTube.