Ригони: на сегодня не считаю «Спартак» конкурентом «Зенита» в борьбе за титул

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони подчеркнул, что на текущий момент не считает действующего чемпиона России «Спартак» конкурентом сине-бело-голубых в РФПЛ.
«Думаю, самый принципиальный соперник „Зенита“ — это „Спартак“. На сегодня конкурентом в борьбе за титул его не считаю. Нам сейчас стоит больше думать о ближайших преследователях – „Краснодаре“, „Локомотиве“. И вообще, все мысли о следующем сопернике – например, о матче с краснодарцами. Мы должны брать вообще все трофеи. Но из Кубка уже вылетели, так что теперь будем стараться победить в лиге, а также пройти как можно дальше в Лиге Европы», — сказал Ригони в интервью «Спорт-экспрессу».
«Зенит» лидирует в турнирной таблице РФПЛ после 10-го тура, а «Спартак» занимает восьмое место, отставая от петербуржцев на 11 очков.